Ebensfeld 31.07.2019

Politischer Frühschoppen der SPD

Der SPD-Ortsverein Ebensfeld trifft sich am Sonntag, 4. August, um 10.30 Uhr in in der Gastwirtschaft Engelhardtskeller (Kellerstraße 52) zum politischen Frühschoppen. Dabei werden aktuelle Themen dis...