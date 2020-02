Politischer Filmabend der Grünen

Der Gräfenberger Ortsverband "Gräfenberger Oberland" der Grünen lädt ein zum Politischen Filmabend am Dienstag, 4. Februar, mit dem Film "Taste the Waste". "Bevor es mit dem Kommunalwahlkampf richtig los geht, wolle man sich einem allgemein politischen Thema mit einem interessanten und spannenden Film zuwenden, erklärt Susi Fent, die den Film bei der Veranstaltung präsentiert. Der Filmabend beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte "Lindenbräu". Gäste willkommen. red