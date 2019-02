Politischer Dämmerschoppen

Anlässlich der Wahl zum Europäischen Parlament lädt der CSU-Ortsverband Weingarts/Kunreuth alle Mitglieder, Parteifreunde und Interessierte zum Politischen Dämmerschoppen mit Monika Hohlmeier (MdEP) ein. Termin ist am Freitag, 22. Februar, ab 18 Uhr in der Griechischen Taverne "Bei Jeorgo" in Weingarts. Hohlmeier beschäftigt sich mit dem Thema "Wie viel Europa ist möglich? Wie viel Europa ist nötig?" Und sie stellt sich den Fragen der Zuhörer. red