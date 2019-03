Politischer Aschermittwoch

Die CSU-Ortsverbände laden zur Aschermittwochs-Veranstaltung am 6. März, um 19 Uhr, in die Peter-J.-Moll-Halle ein. Dieses Jahr wird die Bad Staffelsteiner Europaabgeordnete Monika Hohlmeier die Hauptrede halten. Sie gehört seit 2009 dem europäischen Parlament an und ist unter anderen Mitglied im Haushaltsausschuss. Für das leibliche Wohl bei der Veranstaltung wird wie immer durch die Frauenunion und den TSV gesorgt. red