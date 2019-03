Politischer Aschermittwoch

Bereits zum siebten Mal veranstaltet der SPD-Ortsverband Hammelburg seinen politischen Aschermittwoch mit Kabarett und Comedy am 6. März um 19 Uhr im Bocksbeutelkeller in Hammelburg. Zu Gast ist diesmal Christoph Brüske. Eintrittskarten gibt es im Bunten Buchladen und an der Abendkasse. sek