Einladung ergeht an Mitglieder und Freunde der Frauenunion zu einem politischen Abend am Montag, 2. September, mit MdB Emmi Zeulner (CSU). Gäste sind zu dieser Veranstaltung, die um 18.30 Uhr im Gasthaus "Zum Anker" in Weidnitz beginnt, willkommen. Die Bundestagsabgeordnete wird über ihre politische Arbeit berichten und gerne Fragen beantworten. Näheres bei der FU-Vorsitzenden Stefanie Baier unter Telefon 09572/6589507. red