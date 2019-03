Politischer Abend mit Fischessen bei der SPD

Der SPD-Kandidat für die Wahl zum Europaparlament, Martin Lücke aus Coburg, informiert beim traditionellen Fischessen des SPD-Ortsvereins in Johannisthal über aktuelle europapolitische Themen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. März, ab 18.30 Uhr in der Gastwirtschaft Horther statt. Die Veranstaltung beginnt mit einem Fischessen. red