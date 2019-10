Das Einschalten der Rechtsaufsicht von Bürgermeister Blank (CSU) bezüglich des Informationsblattes zu den anstehenden Hallenbad-Bürgerentscheiden sehen die Stadträte der Freien Wähler, SPD und Forum aktiv als den Versuch, ihnen einen "Maulkorb" zu verpassen. Der sei "gescheitert", so 2. Bürgermeister Andreas Trägner (Freie Wähler) in einer Pressemitteilung, in der er Blank daneben auch "politische Spielchen" vorwirft. sw