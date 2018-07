Politische Geologie

Der Keller ist jener hoch gelegene Ort in Bamberg , an den man sich begibt, wenn man genug hat von den Verwerfungen zwischen Herrn Seehofer und Frau Merkel. Dort also, friedlich von Bäumen beschattet, wählte ich mich per Smartphone in die unendlichen Wissensweiten der Wikipedia ein, um mich in ein geschütztes Gebiet fernab jeglicher tagespolitischer Verschiebungen der Parteientektonik zu begeben: die Geologie . Ich trank, lehnte mich zurück und las, erleichtert von der Beruhigung fremder Begriffe. Nach einigem interessierten Klicken gelangte ich zu "Geologischen Gräben". Ich lernte Folgendes: Verwerfungen sind tektonische Zerreiß- oder Bruchstellen im Gestein. Aber auch, und beinahe wäre mir mein Phone unsmart ins Seidla gefallen, dass ein Horst eine Erhebung ist, die stets mit Gräben auftritt. Diese entstehen unter anderem durch Abschiebungen an dessen Rand und begrenzen so den Horst längsseits. Die Geologie hat also festgestellt, dass der Horst Abschiebungen braucht, um als Scholle erhöht zu werden. Ach, du lieber Scholli. Nirgends hat man seine Ruhe vor der Politik.