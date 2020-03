Politische Bildung: Ernestinum überzeugt Jury mit raffiniertem Karton

Beim 49. Bundeswettbewerb zur politischen Bildung, an dem sich mehr als 2500 Klassen beteiligt haben und sechs Themen zur Wahl standen, errang die Klasse 10 b des Gymnasiums Ernestinum einen beachtlichen vierten Platz und erhielt - und zwar noch vor der Corona-Krise - eine Geldprämie von 500 Euro.

Die Schüler wählten zu Beginn des Schuljahres das Thema "Mauern, Zäune, Wälle" und entschieden sich mit ihrem betreuenden Lehrer, Studiendirektor Norbert Berger, sich mit der Mauer und den Grenzanlagen zwischen Israel und dem Westjordanland zu befassen. Im Deutschunterricht und außerhalb des Unterrichts gestalteten sie dazu einen Schuhkarton.

Der besondere Clou des Kartons besteht darin, dass sein abnehmbarer Deckel durch eine diagonal verlaufende dicke Mauer aus einer Art mehrfarbigen Duplo-Steinen in zwei Teile getrennt wird. In an den seitlichen Kartonwänden angebrachten Laschen befinden sich 80 verschiedenfarbige Kärtchen mit Quizfragen zur Geschichte Israels, zu Aussehen und Lage der Mauer, zu den Gründen für deren Bau und zu den Folgen für die Bewohner Israels und Palästinas. Wird eine Frage richtig beantwortet, darf ein Stein der entsprechenden Farbe von der Mauer entfernt werden, bis diese komplett abgebaut ist.

Der Wettbewerbsbeitrag fand in der Jury wegen seiner Kreativität, Originalität und Informationsfülle großen Anklang. Mit den 500 Euro wird die Klasse vermutlich einen Tagesausflug unternehmen.

Wichtiger als dieser Preis ist aber, dass sich die Schüler in Kurzreferaten und der Lektüre journalistischer Texte mit einer aktuellen Problematik beschäftigten und bei der Erstellung des Kartons ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen mussten.

Die Klasse 6 b, die im gleichen Wettbewerb mit einem Leseheft zum Thema "Benimmregeln" teilnahm, gewann 150 Euro. red