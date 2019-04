Politikwissenschaftlerin informiert zur Wahl

Unter dem Titel "Europa vor Schicksalswahlen - wie geht es weiter mit der Europäischen Union?" veranstaltet das Evangelische Bildungswerk am Donnerstag, 2. Mai, im Myconiushaus in der Kronacher Straße um 19.30 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung. Im Vorfeld der 9. Wahlen zum Europäischen Parlament, die vom 23. bis 26. Mai stattfinden, erläutert die Politikwissenschaftlerin Lara Panning, Doktorandin an der Universität Bamberg, wie die Wahlen funktionieren und wie die Europäische Union viele Entscheidungen trifft, die unseren Alltag beeinflussen. red