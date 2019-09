Politik und Kirche ist das Vortragsthema

Ein Vortrag zum Thema "Politik und Kirche" steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung der evangelischen Frauenhilfe Altenkunstadt: Am Dienstag, 17. September, referiert Pfarrer i. R. Rudolf Ranzenberger aus Burgkunstadt. Beginn ist um 14 Uhr im Kreuzberg-Gemeindezentrum. Neben den Mitgliedern sind interessierte Frauen und Männer willkommen. Die Konfession spielt keine Rolle. Wer keine Fahrgelegenheit hat, setzt sich mit Helga Müller, Telefon 09572/9764, in Verbindung. Ein zünftiges Oktoberfest feiert die evangelische Frauenhilfe am 15. Oktober. bkl