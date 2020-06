Politik setzt die falschen Signale

Kaum waren die Kommunalwahlen in unserem Landkreis Kronach vorbei, war Stühlerücken angesagt, aber nicht etwa wegen der Corona-Pandemie und des gebotenen Abstandes von 1,5 Metern, sondern vielmehr wegen des Machterhalts, der Rechthaberei und der angeblichen "politischen Nähe" mancher Mandatsträger zum Bürger.

Vergessen waren da ganz schnell die an Corona Erkrankten, die Helden des Alltages, die besonders Schutzbedürftigen, das Votum der Wähler und die kollabierenden Haushalte. Stattdessen scheint es nunmehr der Pandemie geschuldet zu sein, sich mit Erfolgen zu brüsten, die bei uns überhaupt nicht wahrgenommen werden, so zum Beispiel der vierspurige Ausbau der B 173 im Landkreis Lichtenfels oder die stündliche Bahnverbindung von Lichtenfels nach Coburg in drei Jahren. Auch das Mobilitätskonzept scheint eher das gleiche Schicksal zu ereilen, wie das der sinnlosen Mitfahrbänke, was alles andere als "revolutionär" ist.

Liegt da nicht der Verdacht nahe, dass im Taumel zwischen Hoffnungslosigkeit und Heiligenschein das Corona-Virus nicht nur die Menschen, sondern auch die reale Politik befallen hat? Oder wie ist es sonst zu verstehen, dass einerseits der Landkreis Kronach weiterhin Geld in den Ölschnitzsee (Gemeinde Steinbach am Wald, 6 000 000 Euro Gewerbesteuereinnahmen jährlich) pumpt, während offensichtlich die Quellen für das defizitäre Kronacher Schwimmbad "Crana Mare" schon wieder ausgetrocknet sind.

Und wie steht es eigentlich um die überschwänglich propagierte Modellregion für Holzbauten? Ist diese etwa dem wütenden Borkenkäfer oder dann doch eher der Lethargie mancher Entscheidungsträger zum Opfer gefallen? Wir wissen es nicht, denn an Transparenz mangelt es ja auch wie so oft.

Wundern braucht man sich also über nichts mehr, auch nicht, wenn man in Sachen Kultur und "Heimat" offensichtlich eher geneigt ist, der Abrissbirne zu huldigen als sich des Erbes von vorangegangenen Generationen anzunehmen. Dabei sollten doch unsere Dörfer immer schöner werden und für alle Generationen eine "Heimat" sein.

Apropos Heimat: "Heimat ist da, wo es wehtut, wenn etwas schiefläuft", so Bezirksheimatpfleger Professor Günter Dippold. Wie recht er doch hat! Deshalb gilt für uns Bürger auch weiterhin: Mundschutz ja, Maulkorb nein! Georg Zinner Rothenkirchen