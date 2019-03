Politik mit Plakaten

Die Jungen Freien Wähler (JFW) Adelsdorf haben sich neu formiert. Mit Philipp Tietze aus Aisch steht nun ein 17-Jjähriger an der Spitze der politischen Jugendgruppe, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Wir wollen uns nicht mit frechen Sprüchen darstellen, sondern uns politisch einbringen", so Tietze. In seiner Antrittsrede verwies er auch gleich auf die erste Aktion der JFW. Mit der Plakataktion "Achtung Kinder - Gas weg!" wollen die "Jungen" auf ein Problem hinweisen, welches nicht nur die Gemeinde Adelsdorf betrifft. Die Plakate, für die es auch eine verkehrsrechtlichen Genehmigung gibt, können bei den Jungen Freien Wählern unter Telefon 0172/9808019 angefordert werden.

Für den Vorsitzenden der Freien Wähler, Tim Scheppe, war es ein Glückstag. Die ersten Jungen Freien Wähler in Bayern wurden 1996 in Adelsdorf gegründet. Damals wurde Günter Münch deren Vorsitzender. Wiederum war es mit Karsten Fischkal ein Adelsdorfer, der 2002 in Ingolstadt zum Landesvorsitzenden der JFW gewählt wurde. "Heute ist Karsten Fischkal Bürgermeister und Günter Münch der Fraktionssprecher im Gemeinderat", so Scheppe. "Die Erfolgsgeschichte der Jungen Freien Wähler Adelsdorf geht weiter." red