Politik im Festzelt

Die drei Delegierten für die Kreisvertreterversammlung zur Europawahl wurden bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Kupferberg gewählt. Das einstimmige Vertrauen erhielten Herbert Opel, Michael Hain und Irmgard Holhut.

Der CSU-Ortsvorsitzende und Stadtrat Andreas Kaspar bedankte sich bei seinem Ratskollegen Karl Schott für die Übernahme des Fraktionsvorsitzes. Kaspar meinte, dass Schott seine Arbeit sehr gut mache.

Der stellvertretende Ortsvorsitzende Reinhard Holhut sprach das Vorhaben an, das große Festzelt der Musikfreunde Kupferberg, die vom 14. bis 16. September ihr 50-jähriges Bestehen feiern, am Montag, 17. September, für eine überregionale CSU-Wahlveranstaltung zur Landtagswahl am 14. Oktober zu nutzen. Dieser Plan wurde von den Mitgliedern begrüßt, und alle sagten ihre Unterstützung zu. kpw