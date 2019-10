Die "Well-Brüder aus'm Biermoos" kommen am 19. Oktober zum Kabarettherbst. Die drei Brüder nehmen das politische Geschehen in Bayern unter die Lupe. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kurtheater. Christoph und Michael Well (Biermösl Blosn) haben mit ihrem Bruder Karl Well (Guglhupfa) die "Well-Brüder aus'm Biermoos" gegründet. Karten: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44, E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) . Foto: Hans Peter Hösl