Polit-Talk an der "Wähl-Bar"

Nach den Kommunalwahlen am 15. März wird auf jeden Fall ein neues Gesicht auf dem Bürgermeistersessel in Kronach Platz nehmen. Zwei Frauen und ein Mann bewerben sich um den Chefsessel im Kronacher Rathaus. Wer sind die Kandidaten und wofür stehen sie? Diese und viele andere Fragen stehen im Mittelpunkt des Polit-Talks am Montag, 10. Februar, in der Scheune des Café Kitsch. Die Kolpingsfamilie lädt alle Interessierten zusammen mit den Kandidaten an die "Wähl-Bar". Dort werden die aktuellen stadtpolitischen Fragestellungen ebenso ein Thema sein wie die Persönlichkeit der drei Kandidaten. Moderiert wird der Polit-Talk von Willi Breher, Landesgeschäftsführer der Kolpingwerkes aus München. Dieser bringt reiche Erfahrungen im kommunalpolitischen Bereich mit und garantiert eine absolute Unparteilichkeit. Die Wählbar öffnet um 19.30 Uhr in der Scheune des Café Kitsch in Kronach. Alle interessierten Mitbürger sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. red