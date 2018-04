Pole hat mehrere Waffen im Auto

Ein Springmesser, einen Teleskopschlagstock und ein als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth in einem polnischen Mercedes sichergestellt. Am Montagmorgen hatte eine Streife das Fahrzeug auf der Autobahn bei Bayreuth zu einer Kontrolle angehalten. In der Seitentasche der Fahrertüre lagen griffbereit die verbotenen Waffen. Der 46-jährige Fahrer wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Seine Fahrt in Richtung München durfte er erst nach Bezahlung einer hohen Sicherheitsleistung fortsetzen.