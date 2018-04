Poldi ist wieder da!

Mit großem Beifall wurde die Wiederkehr von Deutschlands letztem Burgbär begrüßt. Aber es handelte sich dabei um eine satirische Vision, die Martin Neubauer als "Bambergs Vierten Bürgermeister" entwarf.

Über eine Digitalbrille könne man Poldi neu erstehen lassen, in verschiedensten Funktionen: kuschelig, als Basketball spielenden "Brose-Poldi" oder als ausbrechenden Horrorbär. Es ist eben alles möglich in einer Bär-Digitalwelt! Zuvor ging es bei der Premiere am vergangenen Sonntag in der Galerie der Altenburg aber weit liebenswerter zu: eine alte Bambergerin erinnert sich an ihren Poldi. Bären-Märchen von Manfred Kyber und anderen, Gedichte über Tanzbären von Gellert bis Schwitters boten ein literarisches Portrait von Meister Petz.

Heiko Triebener, Solotubist der Bamberger Symphoniker, ließ dazu Bärentänze vom Mittelalter bis Robert Schumann erklingen. Eine bärige Raritätenkiste wurde aufgetan.

Mit viel Schmunzeln wurde das von Hans-Manfred Milde eigens für diese Veranstaltungen verfasste Märchen "Wie der erste Bär auf die Altenburg kam" aufgenommen. Eine poetische Spielerei, so schön, dass man sie gern glauben möchte.

Nach der Vorstellung spielte Triebener im einstigen Bärengehege noch einige Weisen "In Memoriam Poldi". Die Gäste standen da und blickten hinab, wie vor Jahrzehnten. Sogar ein Ei flog. Da war etlichen älteren Besuchern die Rührung anzumerken. Vergangene Zeiten, aber schö wor's!

"Poldis Wiederkehr" ist noch zu erleben am Sonntag, 15. April um 18.30 Uhr und am Samstag, 28. April, um 20 Uhr. Plätze gibt es unter der Telefonnummer 0951/54528. red