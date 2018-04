Pokalturnier neu aufgelegt

Die Minigolfer des MGC Bamberg lassen den letztmals 2012 ausgetragenen Domreiter-Pokal aufleben. Im Gegensatz zum um einige Jahre jüngeren Funsports-Cup erfährt der Domreiter-Pokal am Sonntag seine 27. Auflage.

Anlässlich der bayerischen Meisterschaften Ende Mai im Minigolfpark an der Jahn-Spitze möchte der MGC auch den dafür qualifizierten Spielern die Möglichkeit bieten, auf den teilweise restaurierten Eternitbahnen Erfahrungen und Spielpraxis über vier Turnierrunden zu sammeln. Startzeit für dieses international offene Grand-Prix-Turnier ist um 9 Uhr. Die Wertung erfolgt getrennt für Dreier-Vereinsmannschaften sowie in den jeweiligen Einzelkategorien. wosch