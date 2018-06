Pokalspiele und Tests

Der FC Frickendorf startet gegen den SV Heilgersdorf in die erste Runde des BFV-Pokals, der SV Hafenpreppach trifft auf den TSV Pfarrweisach. Der TV Ebern bekommt testet gegen den Bezirksligisten TSV Ebensfeld.



FC Frickendorf -

SV Heilgersdorf

Diese Pokalbegegnung wurde vorverlegt und findet heute um 18.30 Uhr statt. Die Gäste gehen klar favorisiert in diese Partie und sollten normalerweise nicht allzu viel Mühe haben, beim Coburger A-Klassisten mit einem Sieg in die nächste Runde einzuziehen.



SV Hafenpreppach -

TSV Pfarrweisach

Mit der Pokalbegegnung beim SV Hafenpreppach am Sonntag, 1. Juli, steigt der Coburger Kreisliga-Vizemeister um 15 Uhr in die Vorbereitung ein. Nachdem sich die Saison aufgrund der Relegation bei den Gästen um einiges verlängert hat, hat man bisher noch keine Trainingseinheit absolviert. Anders sieht es bei den Gastgebern aus, die bereits ein dreitägiges Trainingslager hinter sich gebracht haben und somit in der Vorbereitung um einiges weiter sind. Der SVH dürfte es trotzdem schwer haben, gegen das spielstarke TSV-Team zu bestehen.



TV Ebern - TSV Ebensfeld Beim TV Ebern steht am Samstag, 30. Juni, um 17 Uhr beim TV-Sommerfestes der erste Test auf dem Vorbereitungsprogramm. Die Ebensfelder haben mehrere Tests bestritten. Beide Teams wollen den Neuzugängen Spielzeit geben. Das Ergebnis ist zweitrangig, doch beide Teams werden motiviert sein. di