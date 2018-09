Pokalspiele der Mannschaften aus dem Landkreis Kronach stehen fest

Neben dem Tischtennis-Punktspielbetrieb, der Mitte September beginnt, stehen im gleichen Monat auch die Pokalbegegnungen im neuen TT-Bezirk Oberfranken Ost auf dem Programm. Hierzu stand es den Vereinen frei, Mannschaften (Dreier-Teams) in beliebiger Zahl zu melden. So haben sich bei den Herren 35 von 60 Teams aus dem Kreis Kronach angemeldet. Diese haben nun ihre inzwischen ausgelosten Paarungen bis zum 30. September auszutragen, wobei sich wegen des Spieltermins beide Mannschaften miteinander in Verbindung setzen müssen und diesen festzulegen haben. Zuständiger Pokalspielleiter ist Reinhard Müller aus Schwarzenbach an der Saale (E-Mail: reinhard.mueller@ttbezirk6.de).

Die Paarungen

FC Wacker Haig - TSV Teuschnitz II

SCR Steinbach II - FC Nordhalben

TSV Steinberg I - ATSV Reichenbach I

TSV Teuschnitz III - ATSV Reichenbach II

TSV Teuschnitz V - TSV Teuschnitz IV

TSV Windheim V - TSV Windheim III

SV Rothenkirchen II - DJK/SV Neufang III

ATSV Reichenbach III - TVE Gehülz I

ATSV Reichenbach IV - SCR Steinbach I

TTC Au II - SV Nurn

TVE Gehülz II - TSV Windheim IV

FC Pressig II - TTC Brauersdorf

TSV Steinberg II - SV Langenau I

FC Pressig III - ASV Kleintettau

SV Langenau II - TSV Stockheim II

FC Pressig I - DJK/SV Neufang II

Ein von der SG Neuses gemeldetes Herren-Trio geht im Pokal aufgrund von organisatorischen Gründen mit Mannschaften aus dem Kreis Kulmbach ins Rennen. Alle drei SG-Teams haben in der ersten Runde ein Freilos, so dass sie erst nach dem 30. September einsteigen müssen.Von den heimischen Herren-Mannschaften, die auf oberfränkischer Bezirksebene spielen, haben sich folgende Teams angemeldet: TTC Alexanderhütte, TTC Au, SV Hummendorf, SV Rothenkirchen, TSV Stockheim, TSV Teuschnitz, TSV Windheim II. Diese sieben Mannschaften haben allesamt in der ersten Runde ein Freilos erhalten. hf