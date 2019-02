Pokalfinals im Kreis West

Am morgigen Sonntag finden im Pokalwettbewerb des westoberfränkischen Tischtennisbezirks die Final-Four-Turniere statt. Aus dem Kreis Lichtenfels sind die Damen des TV Oberwallenstadt, die Herren des TTC Lettenreuth II und die Jungen des TTV 45 Altenkunstadt mit von der Partie.

Damen

Im Viertelfinale hat bei den Bezirksliga-Damen in einem Kreisduell das Trio Lisa Feiler, Gabriele Sünkel und Simone Riedl des TV Oberwallenstadt den TTC Mannsgereuth (Julia Frohna, Melanie Hofmann, Paula Bauer) mit einem 4:1-Sieg das Pokal-Aus versetzt.

Im Finalturnier beim TTC Wohlbach treffen ab 11.30 Uhr Oberwallenstadt auf den TSV Untersiemau sowie der TSV Unterlauter II auf den TSV Scheuerfeld.

Jungen

Ebenfalls in Wohlbach gehen die Jungen des TTV Altenkunstadt an den Start, allerdings bereits um 9.30 Uhr. Hier treffen sie in der einzigen Begegnung auf den Verbandsliga-Konkurrenten FC Weidhausen.

Herren

Auf Bezirksklassenebene tritt die zweite Herren-Mannschaft des TTC Lettenreuth an. Im Final Four trifft der TTC Lettenreuth in Haarbrücken auf den TV Ebern II. Das zweite Halbfinale bestreiten der FC Eintracht Bamberg und die SpVgg Trunstadt. Beginn ist um 16 Uhr.

Bei den Bezirksligisten vertritt der TTC Küps den ehemaligen TT-Kreis Lichtenfels. Die Küpser bekommen es in Untersiemau mit der TTG Neustadt-Wildenheid, der TSG Bamberg und dem RMV Strullendorf zu tun. hf