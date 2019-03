Pokalfinale beim TSV Windheim

Nach den Endspielen im Bezirkspokal findet in der TSV-Arena am Sonntag, 17. März, ein weiteres Highlight statt, wenn der Pokalsieger auf Verbandsebene im Verbandsbereich Nordost ausgespielt wird. Dazu treffen die Pokalsieger der Verbandsebene aus den Bezirken Oberfranken-Ost, Oberfranken-West, Oberpfalz-Nord und Mittelfranken-Nord aufeinander.

In dieser Endrunde treten im Modus "Jeder gegen jeden" der TTC Wohlbach II, der TuS Dachelhofen, die DJK Sparta Nürnberg II und der gastgebende TSV Windheim gegeneinander an. Die Windheimer holten den Pokal kampflos im Bezirk Oberfranken-Ost, da sowohl der FC Bayreuth als auch die TS Kronach ihre Mannschaften zurückzogen.

Im Bezirk Mittelfranken-Nord setzte sich mit der DJK Sparta Nürnberg II eine Mannschaft durch, die wie die Windheimer in der Verbandsliga spielen. Der Pokalgewinn war etwas überraschend, da sie etwa mit Effeltrich II den derzeitigen Tabellenführer der Verbandsliga besiegten. Im Bezirk Oberpfalz-Nord gewann der klassenniedrigere TuS Dachelhofen, der den dritten Platz in der Landesliga Ostnordost belegt, den Pokal gegen Schnaittenbach.

Topfavorit auf den Titel ist jedoch der TTC Wohlbach II, der im Bezirk Oberfranken-West die erste und zweite Mannschaft aus Untersiemau deutlich bezwang. Zwar spielen die Wohlbacher ebenfalls in der Landesliga, allerdings sind sie hier unangefochtener Tabellenführer und würden, sofern sie in Bestbesetzung anreisen, mit den drittligaerfahrenen Patrick Forkel und Marc Seidler an den Tisch gehen.

Beginn ist um 10 Uhr. Es wird an zwei Tischen parallel gespielt. Der TSV Windheim hofft auf viele Zuschauer at