Pokale und besondere Preise

Zur alljährlichen Weihnachtsfeier des Schützenvereins Coburg-Neuses Herzogstand konnte Oberschützenmeister Jens-Uwe Peter eine große Zahl von Mitgliedern begrüßen. Neben dem geselligen Beisammensein gab es auch die Bekanntgabe der Gewinner des Weihnachtsschießens. Den Weihnachtspokal gewann Jens-Uwe Peter mit einem 62,8-Teiler, den Alterspokal konnte Gerhard Leidner mit einem 93,2-Teiler erringen. Doppelt treffsicher zeigte sich Sabina Lachner, die mit einem 169,7-Teiler den Damenwanderpokal gewann und mit einem 77,6-Teiler die Viktoria-Adelheid-Scheibe schoss.

Bei den Pokalen handelt es sich um Wanderpokale, so dass die Gewinner als Erinnerung an die Leistungen in diesem "Victoria & Albert-Jahr" sowie als Hommage an Viktoria Adelheid, Ehrenmitglied und Stifterin des Ärmelabzeichens des Vereines, Sachpreise mit Bezug zum Coburger Herzogshaus mit nach Hause nehmen durften. Abschließend dankte Oberschützenmeister Jens-Uwe Peter allen Mitgliedern, insbesondere Doris Denninger und Elisabeth Backert, für die in diesem Jahr geleistete Arbeit. red