Pokale gab es und einen echten Hahn

Wie jedes Jahr kürte die Schießgruppe der Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) bei der Kirchweih ihre aktuellen Vereinsmeister. Die Schießwettbewerbe fanden mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter und mit der großkalibrigen Kurzwaffe auf 25 Meter statt. Austragungsort war die Schießanlage am Wolfsanger in Prächting.

Sachpreise für die Besten

Auf der Lädderboch-Scheibe wurden Sachpreise ausgeschossen. Die ersten drei Ränge sicherten sich Dieter Klos, Bernhard Gagel und Raimund Helmreich.

Den großen Wanderpokal auf der Kirchweihscheibe sicherte sich ebenfalls Raimund Helmreich, der Zweite Schießwart des Vereins.

Tobias Gagel ist Vereinsmeister

Den Titel Vereinsmeister errang Tobias Gagel. Ihm folgen Matthias Gagel und Philipp Walther. Auch mit der Kurzwaffe Großkaliber erzielte Tobias Gagel den besten Treffer.

Der Vorsitzende der KSK, Armin Morgenroth, beglückwünschte die erfolgreichen Teilnehmer und dankte der Schießgruppe für ihre vielfältigen Aktivitäten als Stütze des Vereins. Er kündigte an, dass die diesjährige Busfahrt am Samstag, 26. Oktober, in das stillgelegte Schieferbergwerk Lehesten am Rennsteig führen werde.

Beim traditionellen Hahnenschlag zur Kirchweih waren schließlich Tobias Bayer aus Unterleiterbach (1. und 2. Preis) sowie Andreas Dinkel aus Stublang erfolgreich.