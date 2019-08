Pokalduell beim Ligarivalen

In der ersten Runde des BFV-Toto-Pokals ist der FC Eintracht Bamberg 2010 auswärts gefordert. Der Bayernligist gastiert heute beim Ligakonkurrenten SpVgg Ansbach. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr. Als Meister der Landesliga Nordwest waren die Bamberger automatisch für die erste Hauptrunde des Toto-Pokals qualifiziert. Sie können ausgeruht in die Partie starten. Am letzten Wochenende war der Aufsteiger in der Bayernliga Nord spielfrei und bestritt lediglich ein Testspiel gegen den arabischen Erstligisten Al Nasr Club Dubai, welches mit 2:8 verloren ging. Die SpVgg Ansbach setzte sich vor rund vier Wochen in der Qualifikation beim TSV Nördlingen mit 3:2 durch und schaffte somit den Sprung in die erste Hauptrunde des Pokals. In der Bayernliga rangieren die Mittelfranken aktuell punktgleich mit dem FC Eintracht auf dem neunten Tabellenplatz.

Ansbach im Aufwind

Aus den letzten drei Partien holte das Team von Trainer Robert Kovacic sieben Punkte und feierte am vergangenen Mittwoch mit einem fulminanten 8:1 bei Viktoria Kahl den höchsten Saisonsieg. Am Samstag erkämpfte sich die SpVgg nach einem 0:3-Rückstand zur Pause gegen die DJK Gebenbach noch ein Remis. Beide Teams besitzen ihre Qualitäten in der Offensive, mit 16 Treffern stellt Ansbach den drittbesten Angriff der Liga. "Unser Ziel ist es mit einem Sieg in Ansbach mindestens die zweite Pokalrunde zu erreichen. Wir nehmen diesen Wettbewerb selbstverständlich ernst. Wenn man sieht, was für Mannschaften teilnehmen, freuen wir uns über die Möglichkeit, vielleicht einen großen Namen ins Fuchs-Park-Stadion holen zu können", sagt FCE-Vorsitzender Jörg Schmalfuß. nr Voraussichtliches FCE-Aufgebot: Dellermann, Oeser, Nikolaus - Elshani, Jerundow, N. Görtler, P. Görtler, Heinz, Hofmann, Jessen, Kollmer, Linz, Müller, Nögel, Pfeiffer, L. Reischmann, M. Reischmann, Renner, Schmitt, Schmittschmitt, Saprykin, Ulbricht, Tranziska. Es fehlt: Popp