Pokal: TTC Küps II siegt überraschend

Nach dem überraschenden Gewinn im Bezirkspokal der Bezirksklassen West gegen den TTV Altenkunstadt II haben die Herren des TTC Küps II in der Vorschlussrunde mit dem TTC Eschi Frohnlach aus dem Spielkreis Neustadt eine weitere höher spielende Mannschaft mit 4:3 ausgeschaltet. TTC Eschi Frohnlach - TTC Küps II 3:4

Die Frohnlacher, die an zweiter Stelle in der Bezirksklasse A Neustadt stehen, traten in Bestbesetzung an. Nach abwechslungsreichem Spiel gewann die zweite Vertretung der Küpser knapp. Michael Deuerling überragte erneut mit zwei Einzel- und einem Doppelsieg mit Fabian Kraus. Fabian Kraus gewann abschließend das entscheidende Spiel gegen Jens Müller-Weißbach mit 3:2. Damit stehen die Küpser in der Pokal-Endrunde der Bezirksklassen West. km Ergebnisse: Schamberger - Deuerling 2:3, Müller-Weißbach - Laaser 3:1, Gerlicher - Kraus 3:2, Gerlicher/Förtsch - Deuerling/Kraus 2:3, Schamberger - Laaser 3:0, Gerlicher - Deuerling 0:3, Müller-Weißbach - Kraus 2:3.