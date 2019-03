Pokal: Herren des TSV Windheim II erreichen den zweiten Platz vor dem FC Nordhalben

Neben dem Herren-Bezirksligisten TTC Alexanderhütte, dem Sieger der ostoberfränkischen Pokalmeisterschaft, sowie den in der gleichen Kategorie qualifizierten SV Rothenkirchen und TSV Stockheim, waren aus dem Kreis Kronach bei den Pokalwettbewerben noch die Damen der SG Neuses, die Herren des FC Nordhalben, TSV Windheim II und der SG Neuses sowie die Jungen der SG Neuses startberechtigt.

Damen, Bezirksligen

Unter den drei Damenteams der Bezirksligisten war die SG Neuses mit von der Partie. Gegen die Bezirksoberliga-Konkurrenten, dem Spitzenreiter SV Mistelgau und dem Rangvierten TTC Stammbach, hatte der Vertreter des Kreises Kronach zwar das Nachsehen, doch verkaufte sich das Trio Ute Kleylein, Katja Schwemmlein und Gisela Schrafft gegen die beiden Favoriten so teuer wie möglich. In der ersten Tagespartie gegen den späteren Sieger Stammbach verkürzte Schrafft nach dem 0:2-Rückstand, doch zu mehr reichte es nicht (1:4-Niederlage).

Wesentlich mehr drin war gegen Mistelgau. So punktete Schwemmlein in ihren zwei Einzeln. Die gleiche Möglichkeit hatte Ute Kleylein, doch strauchelte sie im fünften Durchgang hauchdünn einmal mit 9:11 und später mit 10:12. Auch Schrafft hatte in ihrem Einzel im Entscheidungssatz das Nachsehen.

Wären nur zwei dieser drei Treffen an Neuses gegangen, wäre die Überraschung perfekt gewesen. So stand eine 2:4-Niederlage zu Buche. Das entscheidende Duell im den Pokalsieg gewann Stammbach mit 4:1.

Herren, Bezirksklassen

Bei den Bezirksklassen-Herren waren gleich drei Kronacher Kreisteams startberechtigt. Das Rennen machte in Issigau aber der vierte im Bunde, die SG Regnitzlosau. Die Ostoberfranken gewannen gegen die SG Neuses und den FC Nordhalben jeweils mit 4:1 und gegen den TSV Windheim gar mit 4:0.

Bei der Begegnung um den zweiten Platz behielt Windheim gegen Nordhalben nicht zuletzt wegen zwei gewonnener Entscheidungssätze mit 4:3 die Oberhand.

Die Punkte für Windheim verbuchten Michael Neubauer (1,5), Matthias Fröba (1,5) und Luca Löffler (1); für Nordhalben Benjamin Stumpf (2) und Gerhard Wachter (1). Neuses war nach der Pleite gegen Regnitzlosau abgereist, so dass die zwei nicht absolvierten Spiele mit 0:4 gewertet wurden.

Abschlusstabelle: 1. Regnitzlosau 6:0 Punkte/12:2 Spiele, 2. Windheim II 4:2/8:7, 3. Nordhalben 2:4/8:8, 4. Neuses 0:46/1:12.

Jungen, Bezirksliga

Auch die Bezirksliga-Jungen der SG Neuses schlossen die Endrunde sieglos ab. So zog das Trio Niklas Kolb, Cameron Weber und Jannik Hammerschmidt in Rugendorf gegen den TTC Mainleus II (0:4), den CVJM Naila (1.4) und dem TTC Hof (1:4) den Kürzeren.

Abschlusstabelle: 1. Hof 6:0 Punkte/12:3 Spiele, 2. Mainleus II 4.2/8:7, 3. Naila 2:4/9:9, 4. Neuses 0:6/2:12.