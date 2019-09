Poetry-Slam im Workshop lernen

Anlässlich der Interkulturellen Woche bietet die Jugendwerkstatt der Geschwister-Gummi-Stiftung am Samstag, 21. September, von 10 bis 16 Uhr in der Negeleinstraße 27 einen Poetry-Slam-Workshop an in Zusammenarbeit mit Monchen, der Slammasterin von "Die Kommune slammt". In dem Workshop lernen die Teilnehmer, wie man Texte für einen Poetry-Slam verfasst, welche Stile es gibt und was wichtig für die Performance ist. Der Workshop ist kostenfrei, es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Anmeldeschluss ist der 16. September (druse-baum@gummi-stiftung.de oder 09221/6903619). Die "Rookies" des Workshops können ihre Texte bei dem Poetry-Slam am Freitag, 27. September, um 20 Uhr in der Kommunbräu vortragen und sich mit den Profis messen. red