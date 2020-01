Poetry-Slam im Schlupfwinkel

Zum zweiten Mal findet im Jugendhaus Schlupfwinkel am Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr der große Abend der Wortkunst mit Lesungen, Lyrik und Poetry-Slam-Beiträgen statt. Unter dem Titel "Worte, die wirken" werden an diesem Abend insgesamt sieben regionale Autoren auftreten. Es sind Nicole Eick, Monika Dietrich, Renate Wunderer, Britta Solcher, Michael Herr, Manfred Kern und Christian Göller. Karten gibt es im Vorverkauf im Jugendhaus Schlupfwinkel in Schorkendorf und im Rathaus Ahorn sowie an der Abendkasse. red