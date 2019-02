Poetry, Musik und literarische Zeitreise

Die Organisatorinnen des Internationalen Frauentages, die zum 100-jährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts eine Veranstaltungsreihe initiiert haben, laden am Montag, 25. Februar, um 20 Uhr zu einem besonderen Abend ein: Unter dem Titel "Hier gibt's was auf die Ohren" mit Poetry, Musik und literarischer Zeitreise wird das Event im Münchner Hofbräu stattfinden. Karten für die Veranstaltung sind in der Stadtbücherei im Vorverkauf erhältlich. red