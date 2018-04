Poetisches Theater im Stadtmuseum

Das Poetische Theater, 2016 mit dem Nürnberger Kulturpreis ausgezeichnet, lädt auch nach der Premiere am Ostermontag zu seinem neuesten Stücks "Gäste im Vorübergehen" im Stadtmuseum (Martin-Luther-Platz 9) ein. Das Augenmerk des Ensembles gilt den verschiedenen sprachlichen Ausdrucksformen, vom schriftlichen über das gesungene bis zum gesprochenen Wort. Die Akteure bewegen sich auf dem scheinbar sicheren Grund der Alltagskommunikation und geraten dabei immer wieder ins Straucheln. Trotz aller Fallstricke und Doppelbödigkeiten versuchen sie, mitunter auch augenzwinkernd, dem Verhältnis von Sprache und Welt, Kunst und Kultur nachzuspüren. Termine sind am 8. und 22. April (jeweils 15 Uhr) sowie am 12., 17. und 19. April (jeweils 19 Uhr). red