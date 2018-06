Poetische Kostbarkeiten in 17 Silben

Persönliche Texte



hs



"Viel Probleme da - keiner kann sie dir nehmen - aber du hast Kraft", "Wirklich allein sein - das ist oft leicht zu sagen - doch schwer zu tragen", " Das Leben ist schön - manchmal auch hart und schwierig - dennoch ist es gut". Solche und weitere poetische Kostbarkeiten entstanden in der nachhaltigen Literaturwerkstatt "Mit Literatur über den Berg" mit Ingo Cesaro.Bei dem an der Berufsfachschule für Krankenpflege bereits seit Jahrzehnten abgehaltenen Projekt animierte der Schriftsteller erneut angehende Gesundheits- und Krankenpfleger zum kreativen Schreiben. Dabei waren die 16 Schülerinnen und sechs Schüler aufgerufen, Gedanken zu ihrem Berufsalltag oder dem privaten Bereich, zu Wünschen und Hoffnungen sowie Sorgen und Ängsten in dreizeiligen Gedichten niederzuschreiben.Bei den poetischen Kostbarkeiten handelt es sich um Senryu - eine Art deutsche Form des traditionellen japanischen Kurzgedichts Haiku. Mit seinen insgesamt 17 Silben (erste Zeile fünf Silben, zweite Zeile sieben Silben und dritte Zeile fünf Silben) gilt dieses als kürzeste Gedichtform der Welt.Viele der sehr persönlichen Texte handeln vom Berufsalltag der Schreiber, so beispielsweise "Kranke brauchen Kraft - durch Freunde, Familie, Liebe - Gesunde haben dies". Es sind Zeilen voller Wärme und Anteilnahme, mit denen die Pflegekräfte ihren Gefühlen ein Ventil geben. Es entstanden aber auch fröhliche, lustige Texte aus dem privaten Bereich, so unter anderem auch: "Oma kann gut backen - bei ihr schmeckt es am besten - so soll es doch sein."Zu den 22 Schülerinnen und Schülern des Kurses 55 zählen auch Christian Rosen aus Mitwitz-Steinach, Domenico Gervasi aus Bad Steben sowie Romina Schneider aus Naila, denen die Literaturwerkstatt gut gefallen hat. Alle waren eingangs reichlich überrascht, als kreatives Schreiben auf ihrem Stundenplan gestanden hatte. "Das erwartet man jetzt nicht unbedingt in unserer Ausbildung", sagte Christian Rosen. Den Literatur-Workshop erachteten die drei als gelungene Abwechslung vom Schul-, aber auch von ihrem Berufsalltag."Wir haben schon einen anstrengenden Beruf", räumt Romina Schneider ein. Daher seien sie froh, zwei Tage lang mal etwas komplett anderes zu machen, obwohl sie ihren Beruf sehr gerne mögen und ihn auch nach der Ausbildung weiter ausüben wollen, am liebsten weiter an der Helios-Frankenwaldklinik in Kronach . Die drei Teilnehmer hatte eingangs so gar keine Vorstellung davon, was sie erwartet. Aber wenn man, so Domenico Gervasi, erst einmal in diese besondere Gedichtform hineingefunden habe, gehe es immer besser.Solche Aussagen hört Cesaro oft. "Die jungen Leute genießen es, bei dieser Spracharbeit locker und gelassen, ohne Zeit- und Notendruck ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen", zeigt sich der Kulturvermittler überzeugt. Und es seien wieder viele wunderbare Gedichte herausgekommen. "Um eine Geschichte, eine Beobachtung, eine Erinnerung oder ein Erlebnis konzentriert in 17 Silbern zu verfassen, dazu bedarf es schon einiger Übung", weiß Cesaro. Hinz komme, dass heute an vielen Schulen kaum noch Spracharbeit stattfinde. Umso höher sei es zu bewerten, dass es den Literatur-Workshop nun schon seit Jahrzehnten an der Berufsfachschule gebe. "Das ist sicherlich einmalig", zeigt er sich ebenso wie Matthias Lau, Leiter der Berufsfachschule, entsprechend stolz.