Poetisch-musikalischer Abend im Alten E-Werk

Der Dichter Saleh Srouji und der Musiker Marwan Abado (Bild) aus Wien laden am Freitag, 29. November, um 19 Uhr zu einem poetisch-musikalischen Abend in den Großen Saal im Alten E-Werk der VHS Bamberg-Stadt ein. Anmeldungen für eine Reise der Poesie - inklusive Getränke und Überraschung - sind online unter www.vhs-bamberg.de mit Kursnummer 0724 oder im Sekretariat möglich. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Foto: privat