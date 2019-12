Poesie und Kabarett

Am Donnerstag, 12. Dezember, 19.30 Uhr, ist die Erlanger Liedermacherin Johanna Moll zu Gast in der Bamberger Lese- und Kleinkunstbühne "Wort:Laut!" in der Poetry Art-Galerie, Nürnberger Straße 23. Sie wird Auszüge aus ihrem Solo-Programm spielen. Der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung per E-Mail an frank.gundermann@gmx.de oder telefonisch unter 0951/2083103 gebeten. Infos auf wortlaut-bamberg.de. red