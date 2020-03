Poesie und Fantasie im Staatsbad

Das klassische Musikfestival "Kissinger Sommer" findet in diesem Sommer zum 35. Mal statt. Im Staatsbad werden gleich drei weltweit renommierte Instrumentalsolisten erwartet. Unter der Intendanz von Tilman Schlömp konzertieren Sabine Meyer mit der Klarinette, Nils Mönkemeyer mit der Viola und William Youn am Klavier (Foto); Clara und Robert Schumann und Mozart - die Komposition der Künstler und Komponisten sind Garanten für ein besonderes Klangerlebnis im König Ludwig I.-Saal. Musikalisch geht es von gelöster Heiterkeit bis in die Tiefen der Mollabgründe. Andante, Menuetto, Rondo und Allegretto - das "Kegelstatt-Trio" für Klarinette, Viola und Klavier Es-Dur KV 498. "Ein absolutes Highlight im prächtigen Kursaalgebäude, Königsklasse eine der 58 Veranstaltungen in 2020 hier zu haben", freut sich Kurdirektorin Andrea Schallenkammer. Wenn das Juni-Wetter mitspielt, steht einem kulinarischen Finale des Konzertabends unter freiem Himmel, in einem der Parkrestaurants und Biergärten, nichts entgegen." Veranstalter und Kartenvorverkauf: Stadt Bad Kissingen, Kissinger Sommer, Rathausplatz 1, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/804 84 44 Foto: Irene Zandel