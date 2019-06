Auch in diesem Jahr lädt Martin Neubauer zum literarischen Glühwürmchen-Spaziergang im Hain ein. Gedichte und Geschichten um wundersame Leuchtkäferchen sind zu hören. Im Mittelpunkt stehen die Erlebnisse eines Blumenelfs in der Mittsommernacht. Am Ende erhebt sich dann (hoffentlich) ein Ballett der "glühenden" Hauptdarsteller. Treffpunkt ist vor dem Bootshaus. Anmeldungen sind nicht nötig. Termine: Samstag, 22. Juni, 21 Uhr; Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr; Montag, 24. Juni, 21 Uhr. red