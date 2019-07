Am morgigen Freitag, 12. Juli, findet im Pfarrgarten in Weißenohe um 19.30 Uhr ein Sommernachtskonzert mit Andy Lang statt. Anschließend präsentiert Pfarrer Andreas Hornung eine Feuershow. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt, die Feuershow im Klosterhof vor der Kirche. Karten zum Konzert gibt es neben der Abendkasse auch im Vorverkauf in den Pfarrämtern Weißenohe und Forth. Kartenreservierungen sind möglich unter Telefon 09192/280. red