Pöhnlein bewirbt sich um weitere Amtszeit

In die vollbesetzte Poststube im Hotel Post hatte FW-Vorsitzender Ludwig Pötzinger zur Nominierungsversammlung eingeladen. Dankbar zeigte er sich für das große Interesse der Gäste an ihrer Heimatgemeinde und dafür, dass es mehr Kandidaten gab, als Plätze zu vergeben waren.

Er verwies darauf, dass in den letzten sechs Jahren die Freien Wähler vor jeder Marktgemeinderatssitzung eine öffentliche Fraktionssitzung abgehalten haben, um Transparenz zu schaffen und Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik zu ermöglichen.

Erster Bürgermeister Michael Pöhnlein zog eine erfolgreiche Bilanz der vergangenen sechs Jahre. Bei den kommunalen Einrichtungen gab es nach intensivem Austausch mit den Beteiligten demnach entscheidende Umstellungen. Unter Anderem habe das bei der Nordwaldhalle eine Halbierung des Defizits erbracht. Eine attraktive Gestaltung, eine bessere Auslastung mit interessanten Veranstaltungen, Investitionen in Höhe von ca. 200 000 Euro und geplanten weiteren von ca. 800 000 Euro in den nächsten Jahren sowie ein bereits eingestellter Hallenmanager würden die Nordwaldhalle weiter auf Erfolgskurs bringen.

Beim Naturerlebnisbad handelt es sich Pöhnlein zufolge nach neuer Definition um ein Schwimmbad mit natürlicher Wasserreinigung, für das die neuen Bedingungen für die Badeaufsicht vorgestellt wurden. Sein Dank galt dem Naturbadförderverein für den großartigen Einsatz seiner Mitglieder.

Auch beim Klöppelmuseum hat es demnach Umstellungen und Verbesserungen in Darstellung und Kooperationen gegeben. Hier sei aber noch "Luft nach oben" so der Bürgermeister, der dem Förderverein seinen Dank aussprach.

"Bei einem Gespräch mit Umweltminister Glauber im Rathaus Nordhalben habe ich den Wert des direkten Kontaktes zu einem Mitglied der Staatsregierung schätzen gelernt", sagte Pöhnlein. Er habe um Unterstützung bei der Sanierung der Infrastruktur im Bereich Wasser gebeten, die auf 3000 Einwohner ausgelegt ist; Nordhalben hat aktuell 1637 Einwohner. Nordhalben will an der Wertschöpfungskette am Wasserverkauf der Talsperre beteiligt werden. Da auch andere Kommunen in Mittelfranken und Oberbayern ähnliche Interessen haben, ist die Gründung einer "Interessengemeinschaft wasserliefernder Kommunen in Bayern" beabsichtigt. Pöhnlein: "Diese Gelder würden uns helfen, dauerhaft finanziell unabhängig zu werden!"

Der Verkauf von Leerständen halte junge Nordhalbener im Ort und bringe Zuzüge nach Nordhalben. Seine Bemühungen gälten der ärztlichen Versorgung und dem Erhalt der Apotheke, machte der Bürgermeister deutlich. Diese Einrichtungen müssten unbedingt gehalten werden. Das Projekt Nordhalben Village zur Schaffung moderner Arbeitsplätze wird Pöhnlein zufolge bald an einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vorgestellt. Das neue Projekt "Neue Mitte Nordhalben" mit Grenzmuseum, Filmcafe Ballon, Tagespflege, Senioren-WG und mindestens zwei Mietwohnungen soll ab 2020 umgesetzt werden. Neben den bereits erfolgten Rückbauten von Leerständen zu Grünflächen, zu einem Privatgarten und zu einem innerörtlichen Bauplatz seien auch für 2020 weitere Projekte in Planung.

Ein großes Anliegen ist Pöhnlein die Wiederbelebung der Polytec-Industriebrache und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen. Hier habe die Gemeinde einen Optionsvertrag zum Kauf abgeschlossen. Für einen möglichen Gewerbepark gebe es mittlerweile Interessenten.

Sowohl Pöhnlein als Kandidat für das Bürgermeisteramt als auch die Gemeinderatskandidaten wurden einstimmig nominiert. red