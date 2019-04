Pöhlmann spendet

Vor acht Jahren begann Jürgen Pöhlmann mit dreiwöchigen Radtouren, die Ost- und Westgrenzen Europas zu "erfahren". Zeine Ziele waren unter anderem die Atlantikküste in der Nähe von La Rochelle, Istanbul, Baku, Athen, Tanger, Moskau und Jekaterinburg. Die Eindrücke und Erlebnisse auf den Reisen hat er in Vorträgen in Ebermannstadt weitergegeben und erstmals in diesem Jahr auch in Forchheim. Für diese Vorträge verlangte Pöhlmann keinen Eintritt, aber er erhielt bisher immer Spenden von den Besuchern. Diese Spenden gab er immer uneigennützig für soziale Zwecke weiter. In diesem Jahr unterstützt er mit seinen eingegangenen Spenden in Höhe von 423,10 Euro den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Forchheim, der laut Pressemitteilung diese Spende für seine Projekte für Kinder einsetzen will. red