Podiumsdiskussion zur Europakampagne

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt am Freitag, 5. April, 19 Uhr, Interessierte zur Podiumsdiskussion im Bistumshaus St. Otto ein. Erzbischof Ludwig Schick, Außenminister der Bischofskonferenz, und Monika Hohlmeier, Abgeordnete im Europaparlament für Oberfranken, werden zum Thema "Hat das Land in Europa noch eine Chance?" Stellung beziehen. Die Zuhörer können anschließend Fragen zum Thema an die beiden Referenten stellen. Mit diesem Abend startet die bundesweite Europakampagne der KLB in der Erzdiözese Bamberg. Unter dem Motto "Ich bin Europa - und Du auch" setzt sich die KLB in der zweijährigen Kampagne für eine lebendige Demokratie und ein menschenfreundliches und christliches Europa ein. Vor der Veranstaltung besteht ab 18.30 Uhr die Möglichkeit zu einem kleinen Imbiss. Anmeldung bei der Katholischen Landvolkbewegung Erzdiözese Bamberg, Jakobsplatz 8, Telefon 0951/5023800, klb@erzbistum-bamberg.de, www.klb-bamberg.de. red