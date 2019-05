Podiumsdiskussion der ÖSG

In wenigen Wochen finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Vor diesem Hintergrund lädt die Ökumenische Studierenden-Gemeinde (ÖSG), eine Gemeinschaft von jungen Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern, unter dem Thema "Was wollt ihr mit Europa?" zu einer Podiumsdiskussion mit Vertretern unterschiedlicher Parteien ins Pfarr- und Dekanatszentrum St. Augustin ein. Bei der Veranstaltung am Dienstag, 7. Mai, ab 19.30 Uhr, bilden unter der Moderation von Cindy Dötschel kurze Statements der Politiker den Auftakt. Die Runde soll ein Spektrum der Parteien abbilden, die sich zur Wahl stellen. Darauf folgt eine interne Podiumsdiskussion, an die sich eine offene Frage- und Diskussionsrunde anschließen wird. red