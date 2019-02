Podestplätze für Weber und Fröba

Beim ersten diesjährigen Bezirksranglistenturnier des ostoberfränkischen Tischtennis-Nachwuchses landete bei den A-Schülern (jetzt Jugend U15) Cameron Weber von der SG Neuses auf dem zweiten Platz, gefolgt von Cedric Fröba (TSV Ebersdorf/L.). Während Weber sich auf jeden Fall für das nächst höhere bayerische Verbandsranglistenturnier Nordost am Sonntag, 10. März, in Burglengenfeld qualifiziert hat, darf sich Fröba Hoffnung für eine Teilnahmeberichtigung machen, da diese Platzierung vom Bezirk noch vergeben wird und der TSVler gute Karten in der Hand hält.

Unter den zwölf A-Schülern (U 15) dominierte in Hof Nico Sommerer vom ASV Marktleuthen. Er blieb ohne Satzverlust. Ohne Niederlage schloss auch das Neuseser Nachwuchstalent Weber die Vorrundengruppe ab. Er musste aber einmal auf der Hut sein, denn gegen Elias Jirinec vom TTC Hof lag er mit 1:2-Sätzen zurück. Doch mit einem 11:9 und 11:3 kippte er noch das Geschehen. In der Finalrunde hatte er nur gegen den Sieger Sommerer das Nachsehen. Auf den dritten Rang dahinter folgte Cedric Fröba, der wiederum nur gegen Sommerer und Weber den Kürzeren zog.

Ergebnisse: 1. Sommerer 15:0 Sätze/5:0 Spiele, 2. Weber 12:7/4:1, 3. Fröba 10:7/3:2, 4. Cedric Lerner (TV Rehau) 6:10/2:3, 5. Elias Walter (TTC Rugendorf) 5:12/1:4, 6. Nico Fischer (SV Berg) 3:15/0:5. Trostrunde: 7. Philip Schneider (1. FC Bayreuth) 15:3/5:0, 8. Elias Jirinec (TTC 1990 Hof) 13:5/4:1, 9. Lorenz Oelschlegel (TSV Bad Steben) 9:9/3:2, 10. Samuel Stöcker (TSV Bad Steben) 9:10/2:3, 11. Manuel Kröger (TTC 1990 Hof) 7:12/1:4, 12. Jannik Hammerschmidt (SG Neuses) 1:15/0:5.

Bei den 16 B-Schülern (U 13) bewarben sich die zwei Vereinskameraden Tim Walter und Luca Müller vom TSV Ebersdorf um den zweiten Rang. Bei beiden standen je vier Siegen drei Niederlagen in der Endrunde gegenüber. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses ging der vierte Rang an Walter. Dieser hatte zudem Müller im fünften Satz mit 14:12 geschlagen. Walter hatte zwar gegen den Drittplatzierten Wrobel glatt mit 3:0 gewonnen, war aber am Siebten Töpfer etwas unerwartet gescheitert.

Ergebnisse: 1. Malte Rill (TTC Hof) 20:4 Sätze/6:1 Spiele, 2. Elias Stelzer (TV Konradsreuth) 17:10/5:2, 3. Fabian Wrobel (TV Konradsreuth) 16:9/5:2, 4. Tim Walter (TSV Ebersdorf) 16:12/4:3, 5. Luca Müller (TSV Ebersdorf) 15:14/4:3, 6. Efe Kanpolat (TS Schwarzenbach/Saale) 9:18/2:5, 7. Felix Töpfer (TTC Rugendorf) 8:18/2:5, 8. 8. Benjamin Jirinec (TTC Hof) 5:21/0:7.

Bei den zwölf Jungen U 18 verpasste Niklas Studtrucker vom TTC Wallenfels in einem starken Teilnehmerfeld als Gruppenvierter den Einzug in das Hauptfeld knapp. In der Trostrunde trumpfte er aber auf und sicherte sich ungeschlagen den ersten Platz, was im Gesamtklassement der siebte Rang war.

Ergebnisse: 1. Nils Reuschel (TTC Mainleus) 15:0 Sätze/5:0 Spiele, 2. Felix Wurzbacher (CVJM Naila) 12:5/4:1, 3. Leon Groß (CVJM Naila) 11:6/3:2, 4. Florian Wasner (TTC Rugendorf) 5:13/1:4, 5. Robin Schaller (CVJM Naila) 4:13/1:4, 6. Dominik Stoeber (SV Glückauf Pegnitz) 4:14/1:4. Trostrunde: 7. Niklas Studtrucker (TTC Wallenfels) 15:2/5:0, 8. Jonathan Bößl (SV Glückauf Pegnitz) 12:9/4:1, 9. Toni Drabe (TSV Stadtsteinach) 12:8/3:2, 10. Louis Strauch (TSV Stadtsteinach) 9:10/2:3, 11. Kevin Fickenscher (SV Berg) 5:12/1:4, 12. Fabian Unger (SV Glückauf Pegnitz) 3:15/0:5. hf