Podestplätze für TSV-Läufer

Die Mittel- und Langstreckenläufer des TSV Staffelstein, Michael Köhnlein und Uwe Bäuerlein, zeigten beim Nachtsprint in Masserberg gute Leistungen auf Langlaufskiern. Über 3,6 Kilometer in Freier Technik wurde Köhnlein (11:30 Minuten) in der U20 Zweiter. Bäuerlein (9:06 Minuten) holte bei den Herren 36 den Bronzerang. Beide waren mit ihrer Leistung sehr zufrieden, da sie kaum auf Ski trainieren. ze