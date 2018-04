Frauenroth 03.04.2018

Plootzverkauf am Backhaus

Die Feuerwehr und die Musikkapelle aus Frauenroth bieten am Samstag, 14. April, frischen Plootz aus dem Backofen an. Dazu gibt es hausgemachte Kartoffelsuppe. Der Plootzverkauf beginnt um 10.30 Uhr am...