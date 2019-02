Plötzliche Glätte - Unfall mit Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag um 9 Uhr am Ahorner Berg. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, geriet eine 30-jährige Ahornerin mit ihrem Auto, als sie auf dem Ahorner Berg in Richtung Coburg fuhr, aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Die Frau verletzte sich und musste sich im Coburger Klinikum behandeln lassen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Das ist aber noch nicht alles. Denn die Coburger Polizisten ermitteln nun gegen die Frau wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. red