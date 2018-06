Plötzlich war eine Beule da

pi



Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung . Am Samstag gegen 19.30 Uhr stellte ein 29-Jähriger seinen schwarzen Peugeot auf dem Parkplatz im Juliusweg ab. Als er am Sonntag gegen 8.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit die Stoßstange an seinem Auto eingedellt und zerkratzt wurde. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/ 645 209 entgegen.