Es ist ein Rätsel, wie die Digital-Kamera abhanden kommen konnte, die ein Tourist am Sonntagvormittag in der Tourist-Info im Arkadenbau nur kurz mal auf dem Tresen abgelegt hatte. Er wollte sich nur Prospekte holen. Als er gehen wollte, war die Kamera weg. Zeugen, die am Sonntag gegen 9.40 Uhr den Vorfall beobachtet haben, setzen sich mit der Polizei, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung. pol