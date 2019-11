Bamberg vor 18 Stunden

Plötzlich war der Geldbeutel weg

Vom Raucherpavillon am Bamberger Klinikum wurde am Mittwochmittag zwischen 14.40 Uhr und 14.45 Uhr ein dort abgelegter Geldbeutel mit einem zweistelligen Bargeldbetrag, einer Scheckkarte und einem Per...